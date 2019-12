Leclerc sai uue pika lepingu ja kolmekordse palgakõrgenduse

Tema praegune kohtraht oleks lõppenud 2022. aastal. Uue lepinguga seob ta end Itaalia tiimiga 2024. aastani.

Ajalehe Corriere dello Sport teatel tõsteti Leclerci aastapalka kolmekordselt ning see on nüüd 9 miljonit. Tiimikaaslasele tänavu alla jäänud Sebastian Vetteli palk on 40 miljonit eurot.

Samal ajal on endiselt teadmata, kes on Leclerci tiimikaaslane pärast järgmist hooaega, sest Vetteli leping saab järgmisel aastal otsa. Ferrari tiimipealik Mattia Binotto on öelnud, et tahab 2021. aastast Leclerci kõrvale kogenud sõitjat ning spekuleeritud on kuuekordse maailmameistri Lewis Hamiltoni nimega. Neljakordne tšempion Vettel klassifitseerub samuti "kogenud sõitja" alla, kuid sakslane peab 2020. aastal end kõvasti tõestama, veenmaks tiimijuhte, et tema "parim enne" pole veel möödas.