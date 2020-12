Leclerc: ma arvasin, et Grosjean sai surma

Grosjean kihutas pühapäevasel Bahreini etapil suurel kiirusel rajapiiretesse, misjärel tema masin läks pooleks ja süttis põlema. Eile haiglast välja lastud Grosjean pääses imekombel vaid kergete põletushaavadega kätel.

"Kui ma peeglist avariid nägin, sain kohe aru, et see oli ääretult tõsine õnnetus ja kartsin kõige hullemat," lausus Leclerc BBC Sportile.

Ferrari sõitja tunnistas, et need minutid, mil ta oli teadmatuses, olid "kohutavad" ning tundusid "tundide pikkused".

"Ütlen ausalt, et mul polnud erilist lootust (et Grosjean on elus) ning ma olin väga mures. Kahjuks ei saanud ma enne infot, kui boksi läksin ja masinast välja sain. Ma ei suutnud seda (Grosjeani pääsemist) uskuda, sest ma nägin üheksandas kurvis olles suuri leeke ja tulekahjut," lisas Leclerc.