Leclerc kiitis Vettelit: olen õnnega koos, et just tema on minu tiimikaaslane

"Tal (Vettel) on kõvasti kogemusi. Ta on kiire ja tugev. Õpin temalt kogu aeg," sõnas Leclrec, vahendab gpfans.com.

Peamine, mida noor monacolane on Vettelilt õppinud, on seotud inseneride ja mehaanikutega suhtlemisega.

"Minu jaoks on uue masina arendamine täiesti uus asi, sest ma olen siiani igal hooajal meeskonda vahetanud. Sellest on väga suur abi, et Sebastian on minu kõrval. Ta on selliste asjadega harjunud, teab masina arendamisest ja oskab inseneridele tagasisidet anda. Mul on selles osas temalt palju õppida," lisas Leclerc.

Kuigi 21-aastane Leclerc edestab MM-sarjas Vettelit, ei usu ta, et uuel hooajal saab temast automaatselt Ferrari esisõitja. "Hetkeseis on selline, et Sebastianil on neli MM-tiitrlit, minul mitte ühtegi. Võimatu on öelda, mis järgmisel aastal saab," lisas ta.