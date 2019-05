Leclerc Ferrari ebaõnnestunud taktikast: tahan juhtunule selgitust

Leclerci kvalifikatsioon lõppes juba esimese perioodiga, sest Ferrari meeskond otsustas monacolast perioodi viimastel minutitel mitte enam rajale saata ja Leclerc pidi boksis pealt vaatama, kuidas teda esimese 15 hulgast välja tõugati. Kusjuures kvalifikatsiooni eel toimunud viimase vabatreeningu võitis just Leclerc.

"Seda on väga raske seedida," sõnas Leclerc Sky Sportsile. "Ma tahan juhtunule selgitust. Küsisin meeskonnalt, kas nad on kindlad, et me jõuame kvalifikatsiooni teise perioodi. Nad ütlesid, et arvavad, et on."

"Küsisin neilt uuesti, kuid ma ei saanud õiget vastust," jätkas monacolane. "Meil oli piisavalt kütust ja ainult rehve oli tarvis vahetada. Mitte ükski asi neist polnud probleem. Ma tahan aru saada, miks just selline otsus tehti."

Leclerc lisas, et homseks sõiduks ootab ta vihma, kuivades oludes peab ta sõitma väga agressiivselt. "Pean homme palju riske võtma. Pean püüdma ja võtma möödasõitudest viimast, sest Monaco ringrajal on möödumine peaaegu võimatu. Loodetavasti sajab vihma, siis on kõik loterii. Kui teeolud on kuivad, muutub sõit igavaks."