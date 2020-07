Lando Norris kardab, et Hamilton võidab kõik ülejäänud etapid: Bottas pole talle konkurendiks

Kaks viimast etappi võitnud Hamilton läheb sel nädalavahetusel Silverstone`is peetavale GP-le viiepunktilise edumaaga tiimikaaslase Valtteri Bottase ees.

"Kas ma eeldan, et Lewis võidab kõik ülejäänud etapid? Ma ei näe ühtegi põhjust, miks ta ei peaks seda suutma - kui just masinaga midagi ei juhtu," sõnas Norris portaalile planetf1.

"Ta (Hamilton) on parem sõitja kui Bottas ning ta on seda viimastel aastatel selgelt näidanud. Puhta kiiruse pealt on Lewisel väga kõrged võiduvõimalused," leiab Norris. "Ta võistleb tihti vaid ühe masina vastu, mis on tema tiimikaaslase oma. Seega kui ta ei lõpeta esimesena, on ta vähemalt teine."