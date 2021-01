Lähedane sõber võitlejahingega Michael Schumacherist: loodan, et ta tuleb sellest olukorrast peagi välja

"See tragöödia teeb jätkuvalt haiget, kui mõtlen selle peale," vahendas Iltalehti itaallase sõnu. "Austusest Schumacheri ja tema perekonna vastu ei räägi ma tema seisundist midagi. Ainult mina, Jean Todt (Ferrari endine pealik, praegune FIA president - toim) ja mõned lähedased sõbrad saavad Schumacherit külastada."

Kuigi Badoer Schumacheri seisundist midagi ei rääkida ei saanud, andis ta mõista, et sakslane on iseloomult kõva võitleja. "Kui aastaid tagasi Mugellos ja Monzas vormelit testisime, siis pauside ajal käis ta jõusaalis või võttis rattaga ning läks mägedesse sõitma. Michael on Michael. Ta on võitleja ning loodan, et ta tuleb sellest olukorrast peagi välja."

Badoeri sõnul on nad Schumacheriga aastaid olnud lähedased. "Käisime koos perekondadega reisidel. Mäletan ühtlasi päeva, kui minu poeg Brando ristiti. Schumacher on tema ristiisa," avaldas ta. "Brando imetleb teda väga. Schumacher oli tema iidol, kui ta unistas Ferrariga sõitmisest."