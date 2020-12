Läbi ime ellu jäänud vormelisõitja Grosjean: ma nägin surma saabumas

Bahreini F1 etapil 19. kohalt rajale startinud Grosjean põrkas pärast kolmandat kurvi kergelt kokku Daniil Kvjatiga ja lendas vastu barjääri. Prantslase auto murdus pooleks, kusjuures Grosjeaniga mehitatud esiosa läks suure leegiga põlema. Vormelisõitja suutis ennast põlevast kokpitist vabastada ja hüppas leekidest välja, saades kergeid põletushaavu.

"Ma ei tea, kas sõna ime on olemas või kas seda saab kasutada, kuid igal juhul ütleksin, et polnud veel minu aeg [surra]," sõnas Grosjean prantslaste TF1/LCI-le, vahendab autosport.com.

Haasi meeskonna vormelisõitja tunnistas, et suutis selle napi 28 sekundi jooksul mõelda väga paljudele asjadele.

"See tundus palju kauem kui 28 sekundit. Nägin, et minu visiir muutub üleni oranžiks, nägin leeke auto vasakul küljel. Mõtlesin paljudele asjadele, sealhulgas Niki Laudale, ja leidsin, et niimoodi lõpetada pole võimalik, mitte nüüd ja praegu. Ma ei suuda oma vormel-ühe lugu niimoodi lõpetada. Ja siis ütlesin oma laste pärast endale, et pean välja tulema. Panin käed tulle, nii et tundsin selgelt, et masin põles. Sain kokpitist välja ja siis tundsin, et keegi tõmbas mind riietest, nii et teadsin, et olen väljas," meenutas Grosjean jubedat üleelamist.

Grosjeani sõnul usub tema viieaastane poeg Simon nüüd, et isal on "võluvõimed" ja "maagiline armukilp", mis teda kaitses.

"Ta ütles, et suudan autost välja lennata. Need on väga kaalukad sõnad lapse suust. Mu vanem poeg, seitsmeaastane Sacha on ratsionaalsem, ta püüab aru saada. Aga mu pisike on joonistanud pildi "Issi haavad tema kätel"," lausus Grosjean.

Vormelisõitja tunnistas, et ta vajab lähitulevikus ilmselt psühholoogilist abi, sest seisis surmaga silmitsi.

"Kartsin õnnetuse ajal pigem oma pere ja sõprade ning ilmselgelt oma laste pärast, kes on minu suurimad uhkuse ja energia allikad, kui iseenda pärast. Aga ma arvan, et mul on vaja teha psühholoogilist tööd, sest ma tõesti nägin surma saabumas," lausus Grosjean ja lisas: "See oli suurim avarii, mida ma olen elus näinud."