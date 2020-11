Kuus pilooti, kes võiksid Hamiltoni järgmisel aastal Mercedeses asendada

Hamiltoni leping Mercedesega lõpeb 31. detsembril. Kui uue lepingu osas kokkuleppele ei jõuta, poleks see Hõbenoolte jaoks esimene kord viimasel hetkel uut pilooti otsima hakata. Sama juhtus ka 2016. aastal, kui Nico Rosberg pärast esimest MM-tiitlit karjääri lõpetamisest teatas.

Max Verstappen

The Sun pakub, et Verstappen oleks ilmselt Mercedese esimene valik, sest Red Bulli rooli keerav hollandlane oleks koheselt peapretendent 2021. aasta MM-tiitlile. Küsimus on vaid selles, kas Red Bull on nõus temast üldse mingi hinna eest loobuma.

Samas võib Verstappen jätkuvalt uskuda ka Red Bulli projekti, sest elu on näidanud, et ta suudab ka selle autoga Bottasest parem olla.

George Russell

Kõige loogilisem valik oleks anda Mercedese auto tiimi noorteprogrammi kuuluva Williamsi piloodi Russelli käsutusse. Britt sõidab Williamsi ridades kolme-aastase laenulepingu alusel.

2018. aastal F2 tiitli võitnud Russell on vaid 22-aastane, kuid on juba Williamsis muljet avaldanud. Ta jõuab stabiilselt kvalifikatsiooni teise sessiooni, kuid pühapäeviti pole ta suutnud veel punktikohale sõita. Ta on Mercedese süsteemide ja simulaatoriga juba kursis ning oleks Bottasele hea partner, arvab The Suni ajakirjanik Ben Hunt.

Sergio Perez

"Mehhikane oleks Mercedese jaoks tark valik," pakub Hunt. "Perez on kiire ja järjekindel."

Artiklis lisatakse, et Perezi oleks odav ülal pidada ning ta tooks endaga kaasa sponsorid, mis aitaks Mercedesel oluliselt kulusid vähendada.

Racing Pointi meeskond Perezile järgmiseks aastaks kohta ei leidnud. Tema auto võtab tuleval hooajal üle neljakordne maailmameister Sebastian Vettel (praegu Ferrari).



Sergio Perez Foto: SIPA/SCANPIX



Nico Hülkenberg

Sakslasest piloot Saksamaa meeskonnas oleks Stuttgartis baseeruva tiimi jaoks igati sobilik asjade käik. Kuigi ta on juba 33-aastane ega ole karjääri 179 stardi jooksul veel poodiumil šampust joonud, täitis ta tänavu edukalt Perezi kohta Racing Pointis, kui mehhiklane oli kimpus koroonaviirusega.

The Sun pakub, et Hülkenbergiga lepinguni jõudmine oleks soovi korral vaid sekundite küsimus, sest ükski teine meeskond temaga veel 2021. aastaks kontrahti sõlminud ei ole.