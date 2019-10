Kuuendat MM-tiitlit jahtiv Hamilton: ees ootab Mercedese jaoks hooaja kõige raskem etapp

Hamiltoni ainus ohustaja tiitlile on tiimikaaslane Valtteri Bottas. Neli etappi enne hooaja lõppu on briti edu soomlase ees 64 punkti.

"Ma pole kunagi tahtnud asju üleliia kiirustada," sõnas Hamilton MM-tiitli kindlustamise võimaluste üle. "Valtteri on kogu senise hooaja väga head tööd teinud ja ma usun, et sõidab hästi ka eesootavad etapid. Seega heitlus tiitli nimel jätkub kindlasti."

"Mehhiko on üldiselt meie jaoks olnud aasta kõige hullem etapp," jätkas 34-aastane britt. "Arvestades meie masina eripärasid, läheb seal raskeks. Viimased paar Mehhiko etappi on päris šokeerivad olnud, ehkki oleme seal vaatamata kõigele MM-tiitli kindlustanud."

Hamilton on viimasel kahel Mehhiko etapil jäänud poodiumita. Samas 2016. aastal ta seal võidutses.

Briti sõnul on peamiseks konkurendiks Ferrari, kelle kiirusele sirgetel teelõikudel on neil raske vastu saada. Mehhiko on just tuntud oma pikkade sirgete poolest. "Selge on see, et sirgetel pole meil lootustki neist möödumiseks. Lisaks on McLaren oma kiirust aina enam leidmas ja seda sama on ka Red Bull teinud.

Hamiltoni edu neli etappi enne lõppu on Bottase ees 64 punkti. Selleks, et juba sel pühapäeval omale järjekordne tiitel kindlustada, peab Hamilton etapi lõpuks kasvatama vahe 78 silma peale.