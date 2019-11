Kuuekordne maailmameister Hamilton: olen juba valmis järgmiseks sõiduks!

"Minu isa ütles mulle, kui ma olin kuue- või seitsmeaastane, et kunagi ei tohi alla anda," rääkis Hamilton vahetult pärast sõitu. "See on meie perekonna moto! Ma ei tea meistritiitlite kohta, aga sportlasena tunnen ennast värskemana kui iial varem. Olen juba järgmiseks sõiduks valmis. Me jätkame pingutamist!"

"See on suurepärane tunne," jätkas ilmameister. "Tänane sõit oli väga raske. Valtteri tegi suurepärast tööd."

"See oli hea võit," sõnas etapil triumfeerinud Bottas. "Auto tundus hea ning kogu nädalavahetus oli meie jaoks edukas. Suured õnnesoovid Lewisele! Minu jaoks on alati olemas järgmine aasta, aga Lewis väärib tänavust tiitlit."