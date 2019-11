Kuuekordne maailmameister Hamilton: meil on veel tiitleid vaja võita

"Me peame edasi pingutama, sest ma tean, mida tegema peame - rohkem MM-tiitleid ja etappe võitma," vahendas BBC Mercedese piloodi sõnu. "Ma kasvasin üles vormel-1 sarja vaadates ja olen kogu aeg tahtnud käia Ayrton Senna jälgedes."

"Unistasin, et kui pääseksin F1-sarjas võistlema, oleks tore, kolme tiitli võitmine oleks suurepärane, aga reaalsuses selle saavutuse duubeldamine on lihtsalt uskumatu," jätkas britt.

Tänavuse hooaja lõpuni on veel jäänud kaks etappi. Hamiltoni eesmärk on vaatamata tiitli kindlustamisele ka nendest sõitudest veel maksimaalne tulemus välja pigistada. "Olen mõelnud, et olen liiga konkurentsihimuline. Kaks sõitu on ju veel jäänud. Mina mõtlen kohe, et kuidas saaksin paremat tööd teha? Kaks kvalifikatsiooni on vaja sõita - kuidas saaksin need võita?"

"Ma tahan alati edasi areneda ning armastan väga spordis olemist. Olen väga tänulik F1-le, et see on andnud mu elule eesmärgi."

Vormel-1 hooaeg jätkub järgmisel nädalal, kui Brasiilias sõidetakse aasta eelviimane etapp. Hamiltonil on liidrina koos 381 punkti. Talle järgnevad tiimikaaslane Valtteri Bottas (314) ja Ferrari sõitja Charles Leclerc (249).