Kus jätkab Lewis Hamilton? "Ma pole veel Mercedesega läbirääkimisi alustanud."

Hamiltoni on üha enam hakatud seostama üleminekuga Ferrarisse ning Itaalia tiim on ka ise tunnistanud, et on 34-aastase britiga tema tuleviku üle arutanud. Kuulujutud said hoogu juurde hiljuti, kui Itaalia meedias kirjutati, et Hamiltoni ja Mercedese läbirääkimised on läbi kukkunud.

"Ma pole Mercedesega veel läbirääkimisi alustanudki, hetkel ma midagi kellegagi ei aruta," lükkas Hamilton ajakirjanduse väited ümber. "Ajalehed mõtlevad lugusid välja."

Kui üheks küsimuseks on Hamiltoni tulevik, siis nüüd on päevakorda tõusnud ka Mercedese jätkamine sarjas. Alles sel nädalal tuli uudis, et Mercedese emafirma Daimleri juhtkond koguneb kahe nädala pärast ja seal tehakse ka otsus, kas lahkuda tänavuse hooaja järel vormel-1 sarjast. Nimelt peab Daimler tegema suuri kärpeid, kuna eelmisel aastal vähenes firma kasum mitme miljardi euro võrra. Lisaks plaanitakse koondada 10 000 töötajat.