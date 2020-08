Kuninglikus sarjas käärib: Vettel tunneb, et FIA ja F1 on oma sõitjaid alt vedanud

F1 tekitas Austrias toimunud hooaja esimesel etapil võimaluse oma sõitjatel avaldada meelt rassismi vastu, kuid järgneval kahel ringrajasõidul pole sarjajuhid võtnud vaevaks korralda need aktsioonid sarnaselt esimesele. Selle tulemuseks on ebaorganiseeritud põlvitamine ja kriitika paljudelt sõitjatelt.

Mercedese juht Lewis Hamilton lubas, et ta suhtleb F1 juhtidega enne Briti etappi, et leida koostöövõimalus paremini organiseeritud rassismivastaseks aktsioonideks.

Vettel loodab, et tänase sõidu eel on aktsioon paremini korraldatud. Samas ta lisab, et see ei tohiks olla ainult sõitjate teha.

“Sellega ei tohiks ainult piloodid näha vaeva,” ütles sakslane ja lisas,” meie ei korralda ju võidusõite, seega ma arvan, et see aktsioon ei ole ainult meie huvides.”

“Ma arvan, et me oleme püüdnud saata kindlat sõnumit, millesse me usume. Sellegipoolest meid veeti alt FIA ja F1 poolt, kes ei aidanud meid millegagi,” tunnistas Vettel.