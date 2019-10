Kubica sai enda vigastuse järgi kohandatud rooli, mille oli juba hooaja alguses tellinud

Kubica parema käe liikuvus on 2011. aastal juhtunud ralliõnnetuse tõttu piiratud.

"See aitab. Oleksin pidanud selle juba aasta alguses saama, aga see saabus pisut hiljem," rääkis Kubica Motorsport.com-ile. "Vahe on selles, et kaks nuppu, mis olid paremal pool, on nüüd vasakul, ning vasakul käel on üks laba lisaks."

Williamsi võistlusdirektori Dave Robsoni sõnul oli neil Kubica rool kogu aeg meeles, kuid meeskonnal oli hooaja alguses pakilisemaid asju lahendada.

"Väga raske on õigustada uuendusi, mis sobivad ainult ühele sõitjale, kui auto on nii aeglane, nagu ta on," sõnas Robson. "Olime valiku ees, kas me vajame rohkem uut rooli või uut esitiiba."

Williamsi meeskond on sel hooajal teeninud vaid ühe punkti, mille Kubica sai Saksamaa GP-lt 10. koha eest. Enamjaolt on Kubica aga nii kvalifikatsioonides kui ka põhisõitudes tiimikaaslasele George Russellile alla jäänud.