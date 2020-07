Kriisis Ferrari vormel-1 meeskond teeb kiireid ümberkorraldusi

Nüüd soovitakse olukorda kiiresti parandada ning seetõttu tehakse muudatusi võistkonna tehnikaosakonnas. Ferrari tiim andis teada, et eesmärgiks on muuta käskude jagamise liin lihtsamaks. Täpsemalt tähendab see seda, et osakondade juhid saavad varasemast suurema vastutuse. Tehnikaosakonda hakkab edaspidi juhtima Enrico Cardile.

„Teeme tehnilises osakonnas muudatusi. Vaja on jätkata vormelite esiosa arendamisega. Muudatusi oli vaja teha, et vastutusalad ja tööprotsess paremini paika loksuksid. Cardilele ulatavad abikäe meie parimad insenerid,“ rääkis Ferrari meeskonna juht Mattia Binotto. „Vaja on kannatust.“