Koroonast vabanenud Hamilton tunneb veel kopsudes ebamugavust

"Ma pole sada protsenti," avaldas Hamilton pärast kvalifikatsiooni, kus ta jäi alla Red Bulli piloodile Max Verstappenile ja oma tiimikaaslasele Valtteri Bottasele, vahendab BBC Sport.

"Mul on veel kopsudes midagi tunda, aga ma sõidaksin ka siis, kui mul ainult üks käsi küljes ripuks. Meie, võidusõitjad juba oleme kord sellised. See ei saa olema kõige lihtsam sõit, aga ma saan hakkama ja annan kõik, mis mul on."

Nagu paljud koroonast paranenud inimesed, kurdab ka Hamilton üldise energiapuuduse üle.

"Üks sümptomitest teeb sind eriti tühjaks. Olen püüdnud magada nii palju kui võimalik, aga taastumine pole enam nii kerge kui varem. Lisaks olen selle nädalaga ka kõvasti kaalu kaotanud. Seega ma pole päris sada protsenti sama, nagu ma olin eelmine kord sõites," lisas Hamilton.

Hamiltoni positiivse koroonaviiruse proovi tõttu istus eelmisel nädalal tema Mercedese autos muidu Williamsiga sõitev George Russell, kes sai kvalifikatsioonis Bottase järel teise koha, tõusis stardiga liidriks ning juhtis enamus Sakhiri GP põhisõidust, kuid jäi Mercedese ebaõnnestunud boksipeatuste tõttu üheksandaks.

Abu Dhabi GP põhisõit algab homme Eesti aja järgi kell 15.10.