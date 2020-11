Kohutava avarii teinud Grosjean selle nädala F1 etapil ei stardi

24-aastane brasiillane sõitis eelmisel aastal Saksa kereautode sarjas DTM. 2018. aastal keeras ta rooli USA-s IndyCar vormelisarjas. Haasi testisõitjaks nimetati ta 2019. aastal. Tänavuse aasta mudelit polegi kahekordse vormel 1 maailmameisri Emerson Fittipaldi lapselaps veel juhtida saanud.

6. detsembril sõidetav etapp kannab nime Sakhiri Grand Prix. Hooaeg lõpeb 13. detsembril peetava Abu Dhabi GP-ga Yas Marina ringrajal.

Haasi teatel lastakse Grosjean haiglast välja teisipäeval.

"Pärast seda, kui sai otsustatud, et Romainil oleks parim vähemalt üks sõit vahele jätta, langes valik Pietro autosse panemise kasuks päris ruttu," ütles Haasi tiimipealik Guenther Steiner. "See on õige asi, mida teha, ning ilmselgelt ka hea võimalus tema jaoks. Ta on olnud kannatlik ning selleks võimaluseks alati valmistunud, ning nüüd on see käes."

"Seepärast me teda autos näha tahame ning ma olen kindel, et ta teeb head tööd. Väga nõudlik on saada kutsutud viimasel minutil, aga nagu ma ütlesin, ma arvan, et see on Haasi jaoks õige asi, mida teha."

Brasiillane annab endale aru, et asjaolud pole debüüdi jaoks ideaalsed, kuid tänas meeskonda võimaluse eest. "Olen sel hooajal tiimiga palju koos olnud, nii raja ääres kui ka simulaatori sessionidel, seega olen tiimi võistlusnädalavahetuse protseduuridega tuttav. Saab olema põnev teha oma karjääri esimene start vormel ühes. Annan endast kõik ning ootan juba huviga reedest vabatreeningut," lisas ta.