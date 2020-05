Kogenud vormelisõitja soovitus Mercedesele: Vetteli palkamine võib meeskonna ära lõhkuda

Mercedese sõitjate Lewis Hamiltoni ja Valtteri Bottase lepingud Saksamaa meeskonnaga lõppevad samuti tänavuse hooajaga. Kui kuuekordse maailmameistri Hamiltoni jätkamist tiimis peetakse üsna tõenäoliseks, siis palju on spekuleeritud tema tiimikaaslase üle. Teise vaba kohaga on seostatud nii Bottast, Mercedese kasvandikku ja praegust Williamsi pilooti George Russellit kui ka Vettelit.

"Minu arvates teeks Mercedes Vetteliga vea," rääkis aastatel 1994-2008 F1-s sõitnud Coulthard väljaandele The Daily Mail. "Lewise näol on neil olemas mees, kes suudab võita etappe ja MM-tiitleid. Kui tuua Sebastian tiimi selleks, et proovida Hamiltoni veel edasi suruda, siis see läheb raskeks."

"Kui vaadata võitjaid, siis ma ei usu, et Hamilton vajab survet neljakordselt maailmameistrilt, et endast veel rohkem välja pigistada. Minu arvates võib Vetteli palkamine meeskonna ära lõhkuda," jätkas Coulthard. "Kui Vettel pakuks välja, et tuleks tasuta neile, siis kindlasti peaks Mercedes seda tõsiselt kaaluma, aga ma väga kahtlen selles. Seega tundub Valtteri ja Lewise duo kõige efektiivsem viis MM-sarja võitmiseks."

"Mõlemad sõitjad ei saa võita. Ajalugu on näidanud, et sellest tuleb probleeme, kui meeskonnas on kaks suurt isiksust," lisas Coulthard.

David Coulthard võitis F1-s aastate jooksul 13 etappi ning teenis kokku 62 poodiumikohta.

David Coulthard :Morgan Treacy/imago/Inpho Photography