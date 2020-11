Kogenud arst meenutas Schumacheri opereerimist: mulle öeldi, et haigla läheb pankrotti, kui midagi valesti läheb

Toona karjääri kolmandat MM-tiitlit, kuid esimest Ferrariga jahtinud Schumacher tegi 1999. aastal Silverstone'i ringrajal karmi avarii, kui tema masinal läksid pidurid katki ning ta sõitis 307 km/h juures seina. Kokkupõrke tagajärjel murdis sakslane sääre- ja pindluu.

Ribbansi sõnul tahtis Ferrari toonane pealik Jean Todt Schumacheri kiirelt Pariisi lennutada, et teda seal opereeritaks. Siiski opereeriti Schumacherit Inglismaal, protseduuri viis läbi just Ribbans.

Inglane meenutas, kuidas närviline Todt keset operatsiooni ruumi sisenes. "Michael ise oli rahulik. Todt aga torkas mind rinda. Mul pole aimugi, kuidas ta üldse operatsiooniruumi sai," rääkis Ribbans. "Todt teatas mulle: "Ma maksan Schumacherile 16 miljonit dollarit aastas, et ta Ferraris sõidaks. See, et ma luban teil teda siin haiglas opereerida, on väga suur vastutus. Teie jaoks on see aga veel suurem vastutus." Haigla tegevjuht seisis minu selja taga. Ta oli väga kahvatu ning ütles mulle, et haigla läheb pankrotti, kui midagi valesti läheb."

"Schumacheril oli vastik mõra sääreluus, aga sellist näeme me tihti," jätkas kogenud arst. "Olid head meditsiinilised põhjused, miks Schumacherit mitte Pariisi lennutada. Lisaks mõtlesin, et kui Briti ortopeedid ei suuda teda ravida, siis see ei jäta meist just head muljet. Olin väga rahul, et sain kohe Schumacherit opereerida. Olin juba samal õhtul kell seitse kodus."

Operatsioon läks edukalt ning Schumacher oli Ribbansile väga tänulik, kutsudes ta järgmise aastal koos abikaasaga Suurbritannia GP-d vaatama.

Kuigi operatsioon kulges edukalt, võttis taastumine aega ning Schumacheri jäi seejärel veel kuuelt etapilt eemale. Hooaja lõpetas ta viiendal kohal. See jäigi tema kõige kehvemaks hooajaks Ferraris. Mäletatavasti järgmised viis aastat kulgesid F1-s juba Schumacheri ja Ferrari valitsemise all.