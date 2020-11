Spordimaailmas on ikka vaieldud, kumb on parem sõitja: britt Hamilton või sakslane Schumacher? 15. novembril kindlustas Hamilton karjääri seitsmenda MM-tiitli, millega tõusis Schumacheriga ühele pulgale. Ent nii mõnegi teise näitaja poolest on Hamilton Schumacherist juba ammu möödunud.

Kuigi statistika räägib Mercedese sõitja kasuks, on paljude silmis Schumacher kõvem mees. Erinevaid ajastuid on keeruline, kui mitte võimatu võrrelda. Delfi ja Eesti Päevaleht võttis ühendust vormeliekspertide Kalev Kruusi, Toomas Vabamäe ja Tarmo Klaariga, et selgitada välja, kumb sõitja on parem. Kui seda üldse on võimalik välja selgitada.