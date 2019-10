Kimi Räikköneni meeskonna tuleviku kohal on suur küsimärk

Alfa Romeo kaalub kuninglikust vormelisarjast lahkumist, sest Itaalia kaubamärgil ei lähe autoturul hästi. Itaalia firma bossid on jõudnud järeldusele, et Sauberiga koostöö alustamine oli viga.

Sawardi väitel on väga ebatõenäoline, et Alfa Romeo jätkab pärast järgmist hooaega Sauberi partnerina. Sauberi omanikuks on endiselt Šveitsi investeerimisettevõtte Islero Investments.

Väidetavalt võib Sauberi uueks koostööpartneriks saada Honda, kuid vaid juhul, kui meeskond palkab jaapanlasest vormelisõitja.

Alfa Romeol on tänavu MM-sarjas kehvasti läinud ning tehasemeeskondade arvestuses ollakse alles 8. kohal. Ka Soome vanameister Kimi Räikkönen on viimasel viiel etapil järjest punktideta jäänud.

40-aastasel Räikkönenil on meeskonnaga leping ka 2020. aastaks. Tiimi teine sõitja on itaallane Antonio Giovinazzi.