Kimi Räikköneni erinõudmine: vaid üks mees võib sõidu ajal temaga suhelda

Soome meedia kirjutab, et Räikkönen on esitanud oma tiimile erinõudmise, mille kohaselt võib võistlussõitude ajal temaga raadio teel suhelda vaid üks mees. See on insener Julien Simon-Chautemps.

"Ta (Räikkönen) soovib vaid sellist informatsiooni, mida ta ise sõites ei saa," rääkis Simon-Chautemps Prantsue portaalile F1i. "Näiteks seda, milline on teiste sõitjate taktika. Ta tahab teada, mis tema ees ja taga sõitvad konkurendid kavatsevad teha ning kuidas see mõjutab tema rehvide taktikat."

Simon-Chautemps lisas, et avalikkusel on jäänud Räikkönenist vale mulje. Kui paljud arvavad, et soomlane on pealiskaudne ja ükskõikne, siis tegelikult on eksmaailmameister ülimalt professionaalne ja keskendub igale pisiasjale.

"Näiteks tema juhtimisasend on ainulaadne. Eelmisel aastal kujundas ta ümber oma istekoha. Kuna ta mõistis, et teised töötajad olid hõivatud, ütles ta, et andke mulle iste, ma tean, mida ma tahan ja me säästame aega. See oli tüüpiline Kimi!," meenutas Simon-Chautemps.

"Räikkönen on ka roolivõimendi osas väga nõudlik, see peab tema sõidustiiliga sobima," jätkas insener ja lisas: "Temalt saadav tehniline tagasiside on hämmastavalt hea ja aitab meid meie töös väga palju."

F1 sarja uus hooaeg stardib 15. märtsil traditsioonilise Melbourne`i etapiga.