Kimi Räikköneni autasustanud ratastoolis naine kiitis soomlast: ta tegi sellest minu elu parima päeva!

McGloin juhib rahvusvahelises autoliidus (FIA) komisjoni, mis aitab puuetega inimestele autospordis juurdepääsuvõimalusi luua. 2018. aastal kutsus Suurbritannia autospordiliidu president David Richards McGloini üle andma F1-sarja Briti GP kolmanda koha auhinda.

McGloin meenutas, kui sündmusterohkest see üritus tema jaoks kujunes. "Nägin Kimit (Räikkönen) laupäeval, kui üks hullunud fänn teda meeskonna alas ahistas. Ma mõtlesin, et pean minema ja end tutvustama, sest ma tahtsin, et kolmanda koha saaks kas Max [Verstappen] või Kimi."

"Läksin Kimi juurde ja ütlesin: "Hei, minu nimi on Nathalie McGloin ja ma olen FIA puuetega inimeste komisjoni president. Ma annan homme üle kolmanda koha auhinna." Ta vaatas mulle seejärel otsa ja ütles midagi sellist nagu "muidugi sa oled". Ta mõtles ilmselt, et ma olen üks hull ratastoolis naine, kes arvab, et võiks homme pärast võistlust poodiumil olla!"

Seejärel meenutas McGloin päev hiljem toimunud taaskohtumist Räikköneniga, sest soomlane oligi sõitnud välja kolmanda koha.

"Kui ma auhinna üles tõstsin ja ta mind märkas, hüppas ta üle poodiumikoha ja ütles: "See oled sina!" Ma vastasin: "Ma tean, ma ju ütlesin". Kimi ütles seejärel "Hiilgav!" ja muutis sellega kogu ürituse minu jaoks väga eriliseks, sest tema reaktsioon oli nii ehe. Kuna karikas oli suur, kartsin, et võin selle maha pillata. Ta justkui mõistis mind, sest aitas mul selle endale üle anda," meenutas McGloin ilusat hetke.





Kimi Räikkönen 2018. aasta Briti GP poodiumil Foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP/Scanpix

















































Kuna naine ei saanud Briti GP võitnud Sebastian Vettelil ja teisena lõpetanud Lewis Hamiltonil kätt suruda, lehvitas ta neile. "Nii Sebastian kui Lewis tegid seejärel omapoolse pingutuse, et minu õnnitlused vastu võtta. Lewis surus ka minu kätt ning Seb kummardus. Nemad olid sõitjad poodiumil, kuid muutsd selle autasustamise minu jaoks nii eriliseks. Ma ütlen ausalt, et see oli minu elu parim päev," lisas McGloin.

McGloinist sai 2015. aastal esimene halvatud naisvõidusõitja, kellele väljastati Suurbritannias rallisõitja litsents. Pärast seda kutsuti ta juhtima ka FIA komisjoni.