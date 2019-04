Kimi Räikkönen: vormel-1st on saanud minu jaoks rohkem hobi

Viimased viis aastat Ferraris veetnud 39-aastane soomlane sõidab tänavusest hooajast Alfa Romeo meeskonnas.

Täna toimuva Hiina GP eel uurisid ajakirjanikud Räikkönenilt, kuidas ta motiveerib end, kuna ei võistle enam esikohtade nimel. "Ma ei teagi täpselt. Mul pole ühtegi kindlat asja, millega ennast motiveerin."

"Vormel-1 sarjas sõitmine on minu jaoks muutunud viimasel ajal pigem hobiks," jätkas soomlane. "Ilmselt seetõttu on F1 minu jaoks ka lõbusam nüüd. Püüan alati endast parima anda. Osad päevad mööduvad paremini kui teised, aga nii see ongi, kui võistled palju."

"See pole kunagi minu jaoks probleem olnud. Paljud inimesed arvavad seda, aga kõigil on õigus öelda välja oma arvamus. Proovin lihtsalt sõita nii hästi, kui suudan. Kui tunnen, et ei suuda enam enda ootusi täita, otsin uue hobi omale."

Räikkönen hoiab F1 üldarvestuses kahe etapi järel kuuendat kohta.