Kimi Räikkönen: vormel-1 on muutunud naeruväärseks, sest tugeva vihmaga ei saa enam sõita

Eksmaailmameistri Kimi Räikköneni sõnul on olukord veider, sest näiteks 18 aastat tagasi olid vormelid ja eeskätt rehvid märksa ilmastikukindlamad kui täna.

"Me kõik teame, kui piiratud me oma rehvidega oleme, kahjuks. Pole kuigi palju vihma vaja, et masina üle kontroll täielikult kaoks," lausus Räikkönen, vahendab racefans.net.

"Kui ma sõitjakarjääri alustasin, võis väga tugevalt vihma sadada ja meil polnud sellega kunagi mingit teemat. Tänapäeval tundub see naeruväärne, et isegi kui vett ei tundu rajal palju olevat, pole meil võimalik sõita. Kuid nii see asi paraku on," lisas soomlane.

Räikkönen on sarnaselt mitmele teisele vormelipiloodile ka varem Pirelli vihmarehve teravalt kritiseerinud.