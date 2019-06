Kimi Räikkönen: võistlejaterivi keskel on palju ägedam võidusõit

"Mulle tundub, et liidrite vahel ei ole nii pingelisi duelle, kui võistlejaterivi keskel. Põhjus on ilmselt selles, et nendel kohtadel sõitvatel meeskondadel ei ole suurt vahet ja nad on päris võrdsed," sõnas Räikkönen.

"Aga töö ei ole sellest muutunud, kas sa esindad Ferrarit või Alfa Romeot. Põhimõtteliselt teed täpselt samu asju, pole vahet, mis tiimis sa oled," lisas soomlane, kes on seitsme etapi järel kokkuvõttes 11. kohal.

Räikkönen on tänavu esikümnesse mahtunud neljal etapil, tema parimaks on Bahreini GP 7. koht.