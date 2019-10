Kimi Räikkönen: viimased etapid on olnud nagu õudusunenägu

Viimati teenis soomlane punkti Ungari etapil, mille ta lõpetas seitsmendal kohal. Siis tuli aga suvepuhkus ning selle järgselt pole Räikkönen rohkem punktilisa saanud ning ka tema tiimikaaslasel Antonio Giovinazzil on ette näidata vaid kolm silma selle ajaga. Räikköneni sõnul on vajaka jäänud kiirusest.

"Peame aru saama, mis viimasel neljal etapil ikkagi juhtus," rääkis 2007. aasta maailmameister. "Need on olnud nagu õudusunenäod ja meie töö on mõista, kus me valesti käitusime. Minu arust oli meil ainult Spa ringrajal (Belgia GP - K.R.) piisavalt kiirust, ülejäänud sõidud oleme pidanud lihtsalt võitlema vaatamata sellele."

Räikkönen hoiab MM-sarja üldarvestuses 31 punktiga 14. kohta.

Vormel-1 karussell jätkub 13. oktoobril sõidetava Jaapani etapiga.