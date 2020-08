Kimi Räikkönen Vetteli madalseisust: ta teab, kuidas olukord ümber pöörata

Viimast aastat Ferraris sõitva Vetteli jaoks on tänavuse hooaja algus olnud senise karjääri kõige kehvem. Kuue etapi järel hoiab ta üldarvestuses 16 punktiga alles 11. kohta. Tiimikaaslane Charles Leclerc on aga 45 silmaga neljandal positsioonil.

"Olen kindel, et ta pole õnnelik praeguse olukorra üle, aga niimoodi asjad lähevad," rääkis Vetteliga aastaid Ferraris koos sõitnud Räikkönen väljaandele Motorsport. "Ferrari on Ferrari ja inimesed jälgivad seda, eriti itaallased."

"Usun, et Vettel on spordis piisavalt kaua olnud, et teada, et asjad vahepeal käivad nii ning ta teab, kuidas see olukord ümber pöörata," jätkas kogenud soomlane, kelle sõnul Itaalia meedia poolt peale pandud surve ei tohiks Vettelit mõjutada. "Minu jaoks see teiste tiimidega võrreldes erinev ei olnud. Loomulikult, kui kogu aeg ajalehti lugeda, on see veidi halvem, aga mina ei vaadanud kunagi neid. Kui olin Ferraris, oli meil ka vahepeal halbu aegu ja itaallased võivad meedias karmid olla, aga nii see meie äris juba käib."

Ka Daniel Ricciardo, kes sõitis sakslasega Red Bullis koos 2014. aastal, usub, et Vettel pole Ferraris enda viimast sõna veel öelnud. "Sebastian analüüsib kõike ning ta leiab viisi, kuidas edasi areneda. Ma ei usu, et ta on mees, kes lihtsalt jalutab probleemi eest ära," sõnas ta.

"Vettel hoolib liiga palju, olgu see kas armastuse eest spordi vastu või enda uhkusest," jätkas austraallane. "Usun kindlasti, et ta suudab veel tagasi tulla."

Ühtlasi avaldas Renault's sõitev Ricciardo lootust, et Vettel ka järgmisel hooajal F1-s jätkab. "Ta on spordile hea, kuid see jääb lõpuks tema vastata."