Kimi Räikkönen tunnistas, et Alfa Romeo on esinenud alla igasugust arvestust

Kui Räikkönen on suutnud koguda 13 punkti ja asub üldarvestuses 10. kohal, siis meeskondlikult on Alfa Romeo sama punktide arvuga kümne tiimi hulgas alles üheksas. Soomlase tiimikaaslane, 25-aastane itaallane Antonio Giovinazzi on siiani punktita.

"Montreali ringrada peaks meile sobima, kuid ausalt öeldes pole senine hooaeg kulgenud nii nagu plaanisime," sõnas Räikkönen sel nädalavahetusel sõidetava Kanada GP eel.

Eriti nukker on soomlase sõnul seis meeskondlikus arvestuses. "Loodetavasti saame rehvid tööle ja suudame oma masina täit potentsiaali näidata. Üheksas koht konstruktorite arvestuses pole kindlasti see, kus me peaks olema," lisas 39-aastane soomlane.