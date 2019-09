Lisaks Schumacherile osales 306 GP-l ka Jenson Button. Arvestust juhib Rubens Barrichello (322), teisel kohal on Fernando Alonso (311). Seega tõuseb Räikkönen homme jagama kolmandat kohta.

Et soomlasel on Alfa Romeoga leping ka järgmiseks hooajaks, on tal 2020. aasta suvel hea võimalus Barrichellost mööduda.

Esikümnes on ka Felipe Massa (269), Riccardo Patresella (256), Jarno Trulli (252), David Coulthard (246) ja Lewis Hamilton (243).