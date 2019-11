Kimi Räikkönen tervitab uusi reegleid: oleks aeg ajaraiskamine lõpetada

F1-sarjas sõidetakse Abu Dhabis sel nädalavahetusel hooaja viimane etapp. MM-sarja vanim mees, 40-aastane Kimi Räikkönen hoiab üldarvestuses 43 punktiga 12. kohta. Soomlase jaoks algas hooaeg hästi, kuid pärast suvepausi tuli sisse koguni seitsmeetapiline seeria, kus ta jäi punktidelt eemale. Nukra seeria lõpetas Brasiilia GP, kus tuli hooaja parimat tulemust tähistav neljas koht.

"Esimene pool hooajast läks võrdlemisi hästi, aga pärast seda tuli mitu halba sõitu," vahendas Iltalehti soomlase sõnu Abu Dhabi etapi eel. "Kuni suvepausini oli meil hea kiirus, aga siis kaotasime selle ja leidsime taas alles Brasiilias."

"Järgmine aasta tahan jätkata," lisas Räikkönen, kelle leping meeskonna kehtib 2020. aasta lõpuni. "Tahan näha, kas suudame jõuda lähemale neile, kes meid praegu edestavad. Surve Alfas on täpselt samasugune nagu Ferraris, sest tahan alati edukas olla."

Räikkönen kiitis ühtlasi 2021. aastast kehtima hakkavad reegleid MM-sarjas, mis tähendavad, et F1-etapi nädalavahetus lühendati nelja päeva pealt kolmepäevaliseks. "See peaks juhtuma juba järgmine aasta. Neljapäevad on täiesti kasutud, sest me räägime kuni pühapäevani täpselt sama juttu."

"Ühtlasi ei peaks inimesed nii pikalt kodust eemal olema ja hotellikulud väheneksid. Oleks aeg ajaraiskamine lõpetada."