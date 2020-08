Kimi Räikkönen suurest otsusest: perekond tuleb esimesena

Oktoobris 41. sünnipäeva tähistava "jäämehe" leping Alfa Romeoga kehtib tänavuse aasta lõpuni. Hooaeg on aga soomlase ja kogu võistkonna jaoks kulgenud keeruliselt. Räikkönenil on kuue etapi järel jätkuvalt punktiarve avamata. Konstruktorite arvestuses on Alfa Romeo alles kaheksandal kohal.

"Ma pole veel otsustanud," sõnas Räikkönen väljaandele Motorsport karjääri jätkamise osas. Soomlane lisas, et esiteks peab ta jätkamise ära otsustama ning alles siis saab rääkida, missuguses võistkonnas tema sportlastee jätkuda võiks. "Loomulikult on vahe sees. Eelistaksin väga võistelda heal positsioonil ning konkureerida punktide nimel, kuid ausalt öelda pole see kunagi enne uut aastat garanteeritud."

"Suurem pilt on minu jaoks kõige olulisem. Esiteks tuleb perekond, mõistagi kasvavad lapsed suuremaks," jätkas kahe lapse isa. "Sel aastal olen saanud rohkem kodus olla, mis on väga hea. See määrab ka, kas sõidan edasi või mitte. Millalgi tuleb aeg, kus tahan olla kodus ja tegeleda muude asjadega."