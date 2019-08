Kimi Räikkönen: s*tt punktiseis ei peegelda meie tõelist taset

Räikkönen on 12 etapiga kogunud 31 punkti, mis annab talle üldarvestuses kaheksanda koha. Meeskondlikus tabelis paikneb Alfa Romeo 32 silmaga kümne tiimi seas seitsmendal kohal.

"Ma ei oodanud otseselt midagi," rääkis soomlane hooaja eesmärkide kohta. "Tulin siia, et anda endast parima. Tõsi on see, et kui vaadata punktiseisu, paistab olukord s*tt, aga minu arust ei näita see meie tegelikku taset."

"Jah, Barcelona etapil olime liiga aeglased, aga enne ja pärast seda oleme olnud päris head," tõdes Räikkönen. "Me liigume õiges suunas, kuid meie meeskonna võimalused on piiratud. Teame, et meil pole selliseid variante nagu eespool olijatel ja aktsepteerime seda. Arvestades seda, mis meil on, oleme teinud siiski head tööd."

"Alati saaks paremini ning me pole alati suutnud võtta maksimaalsed võimalikud punktid, aga sport juba kord on selline," lisas 2007. aasta vormel-1 maailmameister.

F1 hooaeg jätkub 1. septembril, kui sõidetakse Belgia GP.