Kimi Räikkönen nimetas oma kaks sõpra F1-sarjas

Itaalia ajalehele Corriere Della Sera pikema intervjuu andnud "jäämees" Räikkönen kirjeldas, kuidas möödub tema elu karantiini ajal. "Elu kulgeb tavaliselt, enam-vähem samamoodi nagu varasemalt. Veedan kogu aja lastega koos, meil on piisavalt õnne, et saame palju väljas olla. Tegeleme erinevate tööde ja tegevustega. Minu päevad mööduvad väga kiiresti."

Teatavasti pole F1-sarjas tänavu sõidetud veel ühtegi etappi. Parimal juhul alustatakse hooajaga 5. juulil Austria GP-ga. Alfa Romeo ridadesse kuuluv Räikkönen kinnitas, et tema motivatsioon sellest vähenenud pole. "Nii kaua, kuni mul on lõbus, on mul motivatsiooni. Tunnen end praegu rohkem motiveerituna, kui iial varem."

Paljud sõitjad on võistluspausi ajal hakanud osa võtma F1 virtuaaletappidest. Räikkönen E-spordi fänn ei ole. "Mind see ei huvita. Eelistan oodata, kuni saan reaalsele ringrajale tagasi."

Räikkönenilt uuriti ka, kas F1-sarjas on sõitjal võimalik konkurentidega sõbraks saada. "Minul on neid kaks, Sebastian Vettel ja Antonio Giovinazzi. Peale nende mul palju sõpru pole."

Vetteliga sõitis soomlane koos Ferraris aastatel 2015-2018. Itaallane Giovinazzi on Räikköneni tiimikaaslane alates mullusest hooajast, mil Räikkönen Alfa Romeoga liitus.