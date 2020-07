Kimi Räikkönen: natukene veider on taas minna rajale

Soome “jäämehega” tehtud intervjuus kirjeldas Räikkönen oma emotsioone pühapäeva osas. “Natukene veider on taas minna rajale, eriti sellistes tingimustes. Samas ma olen kindel, et autos olles me ei mõtle mingitele piirangutele, vaid oma töö tegemisele,” ütles Räikkönen intervjuus uudisteagentuurile Alpha.

Koroonaviirusest tingitud pausi ajal nautis soomlasest vormeliäss oma kodumaa võlusid. Hiljem siirdus ta Šveitsi, et valmistuda hooajaks. Puhkamine on põhjendatud, sest F1-hooaja kalender on tihe. Kõigest kahe kuuga sõidetakse kaheksa GP-etappi.

“Paus tingis mulle võimaluse veeta aega oma perega, kuid nüüd peame keskenduma tööle. Tulemas on palju sõite nii lühikese ajaga. Peame võtma igast etapist maksimumi,” sõnas Räikkönen.