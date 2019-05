Kimi Räikkönen Monaco GP kohta: sõitjate oskused loevad tänapäeval järjest vähem

Räikkönen sõitis esmakordselt Monaco etappi 2001. aastal. Vahepealsete aastate jooksul on kuulsat Monaco ringrada muudetud veidi lihtsamaks ja osades kurvides on barjääre ettepoole tõstetud.

"See ei ole enam see Monaco, kus ma esmakordselt sõitsin," sõnas Räikkönen. "Vanasti oli siin palju keerulisem. Piscine kurv ja viimane osa rajast olid palju kitsamad. Palju on muutunud vahepeal."

Räikkönen lisas, et nüüd mängib Monacos auto palju rohkem rolli kui sõitja oskused. "Hea autoga saab siin hästi hakkama. Halva autoga aga pole vahet, kes seda juhib, see ei hakka äkitselt kiiremini sõitma ja see on fakt. Auto on siin väga oluline."

Räikköneni hinnangul võib autode vahe Monacos eriti välja paista. "Monacos võivad vahed suureks minna, sest kui auto ei toimi, siis gaasi põhja suruda ei saa. Kui aga suruda, siis lõpetab lihtsalt seinas. Kõike tuleb hoida tasakaalus."

Monaco GP sõidetakse sel pühapäeval.