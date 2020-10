Kimi Räikkönen lükkas kuulujutud ümber: mina pole millelegi alla kirjutanud

Spekulatsioonide kohaselt saab soomlase kõrval uuel aastal võimaluse Mick Schumacher (21). Seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri poeg hoiab kaks etappi enne hooaja lõppu F2-s liidrikohta.

"Midagi pole veel otsustatud," rääkis 40-aastane Räikkönen Eifeli GP eelsel pressikonverentsil. "Loomulikult oleme meeskonnaga rääkinud (tulevikust). Lõppude lõpuks on see aga minu otsus ning eks näis, mis saab."

Erinevad väljaanded kirjutasid juba septembri lõpus, et "jäämehe" jätkamine on kindel. "Kui usute uudiseid, siis võib-olla see on tõsi," sõnas Räikkönen, lisades, et need praegu siiski ei vasta tõele. "Olen lugenud nii palju asju uudistest ja ühel hetkel lõpetasin selle, sest umbes 90% lugudest on tõest kaugel. Võib-olla 10% räägitust on asjaga üldse seotud. Seega, ma pole millelegi alla kirjutanud - ei eemisel nädalal kuul ega eile või täna."