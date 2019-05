Kimi Räikkönen kritiseeris Monaco etappi: siin pole mingit tähtsust, kes vormelit juhib

"See võib olla kena koht etapi jälgimiseks, kuid ausalt öeldes ei meeldi mulle Monaco üldse," sõnas Räikkönen, vahendab f1i.com. "See pole enam see rada, millel ma sõitsin, kui siia esmakordselt 2001. aastal tulin."

Soomlase sõnul on Monaco rada liiga palju muudetud ja paraku vaid kehvemaks. "Varem võis sõitja siin midagi otsustada, aga enam mitte. Nüüd on alati ees kiireim masin," lisas Räikkönen.

Monaco etapil peetakse täna kell 16 kvalifikatsioon, põhisõit algab homme kell 16.10.