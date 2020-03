Kimi Räikkönen koroonaviirusest: kes selliste asjade üle pidevalt muretsema kipub, istugu parem kodus

Igapäevaselt Šveitsis Baari linnas elav kahe lapse isa Räikkönen peab karjääri tõttu pidevalt mööda maailma ringi reisima. Kuigi reisimine võib tõsta nakatumisohtu, siis soomlane seepärast teistsuguseid meetmeid kasutusele ei võta.

"Kui keegi kipub selliste asjade üle pidevalt muretsema, istugu parem kodus," rääkis soomlane Ilta-Sanomati vahendusel. "On asju, mida inimene ei saa mõjutada. Väga paljud tegurid võivad nakatumist mõjutada. Kõik sõltub sellest, missugune meditsiiniline abi inimese kodupiirkonnas saadaval on, kuidas on tema tervislik seisund ja kui vana ta on."

Koroonaviiruse tõttu lükati teadmata ajaks edasi Hiina vormel-1 GP, mis pidi toimuma 18. aprillil. "Ma ei oska öelda," vastas Räikkönen küsimusele, kas otsus oli õige. "Seda otsustas FIA (Rahvusvaheline Autospordiliit - toim), mitte sõitjad."