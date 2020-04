Kimi Räikkönen koroonakriisist: õnneks ei pea ma käima sponsori kassi ristsetel

Räikkönen viibib võitluspausi ajal oma Soome kodus Porkkalas abikaasa ja kahe lapse juures ning on sellega väga rahul, kirjutab Corriere Della Sera. Soomlane viskas nalja, et ei pea õnneks käima "oma sponsori kassi ristsetel", sest hetkel ongi väljas viibimine väga limiteeritud.

Räikkönen ei usu, et tänavuse F1 hooaja jätkamine või tühistamine mõjutaks tema edasist karjääri. Oma tuleviku kohta andis ta sarnase vastuse nagu korduvalt varem: "Ma olen motiveeritud rohkem kui kunagi varem."

Kui paljud teised vormelisõitjad on karantiini ajal osalenud virtuaalsetel võistlustel, siis Räikköneni see ei huvita. 2007. aasta maailmameister tunnistas, et pole kunagi olnud vaimustuses ka simulaatoritel treenimisest.

"Mind see ei huvita," sõnas Räikkönen vormel-1 ametliku virtuaalsarja kohta. "Ma pigem ootaksin õigele võistlusrajale tagasi jõudmist. Ütleme nii, et ma ei võtnud seda töökohta vastu seetõttu, et lennata Itaaliasse simulaatoriga sõitma. Rajal kihutamine on omaette teema. Ja lisaks on meie simulaatorid päris erinevad ja palju keerukamad kui need virtuaalsed võistlused," lisas Räikkönen.