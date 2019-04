Kimi Räikkönen kiitis vormel-1 sarjas tehtud reeglimuudatusi: need muudavad võidusõidu põnevamaks

Nimelt tehti muudatused aerodünaamika osas, eesotsas sellega, et esitiib muudeti laiemaks ja lihtsustati esipaneelide ehitust. Räikkönen usub, et need muudatused tulevad võidusõidus ainult kasuks.

"Kurvidest väljumine on jätkuvalt keeruline, ent kurvi lõppedes on võimalik eesolijat kergemini kinni püüda," sõnas Räikkönen. "Meil endil oli veel raskusi aeglastes kurvides, kuid see võis olla tingitud ka Bahreini oludest."

"Tänu reeglimuudatustele suudame teistele sõitjatele lähemale jõuda. Möödasõitmine on endiselt keeruline, kuid usun, et uuendused annavad meile rohkem võimalusi," jätkas 2007. aasta maailmameister.

"Uuendusi oli tunda kergelt hooaja avaetapil Melbourne'is ja Bahreinis andsid need veelgi rohkem tunda. Muudatused tehti, et aidata sõitjatel üksteisega rohkem võidu sõita ja esialgu tunduvad need toimivat."

Räikkönen hoiab pärast kahte etappi F1 üldarvestuses kuuendat kohta 10 punktiga, olles lõpetanud Austraalias kaheksandana ja Bahreinis seitsmendal positsioonil.