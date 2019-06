Kimi Räikkönen kehvast vormist: peame vähem vigu tegema

"Viimased kolm etappi pole läinud plaanipäraselt," tunnistas Räikkönen. "Liiga lihtne oleks öelda, et asi on ebaõnnes või halbades kokkusattumistes."

"Peame meeskonnana vähem vigu tegema," jätkas soomlane. "Peame rohkem tööd tegema, mida oleme õnneks juba Kanada GP-st saadik teinud. Eesmärk on saada autost kätte maksimum. Samas pole põhjust masendusse langeda, sest oleme näidanud võitlejahinge."

Räikkönen lisas, et Alfa Romeo masinal on oodata ka uuendusi, mis peaks esitusi parandama. "Me kavatseme võtta viimast kõikidest arengutest, mis meid on järgmiste etappide ajal ees ootamas. Olen kindel, et suudame taastada kiiruse, mida hooaja alguses näitasime ja võidelda taas punktide nimel."

Räikkönen asub MM-sarja üldarvestuses 13 punktiga 11. kohal. Järgmine etapp sõidetakse sel pühapäeval Prantsusmaal.