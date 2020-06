Kimi Räikkönen jätkab karjääri ainult ühel tingimusel

"Sõidan selle hooaja lõpuni ja siis otsustan, mida edasi teen. Kui naudin sel aastal sõitmist, siis jätkan. Kui ei naudi, lõpetan karjääri," rääkis 40-aastane soomlane Hispaania väljaandele Infobae.

"Kui lõpetan, siis ma ei usu, et jään vormel 1 sarja igatsema. Seal on toredad inimesed ja hoian nendega ühendust, aga see on ka kõik. Olen vormelimaailmas olnud juba palju aastaid ja olen kindel, et leian asju, mis mind tegevuses hoiaksid," lisas Räikkönen.

Alates 2019. aastast on Räikkönen sõitnud Alfa Romeo võistkonnas. Tänavune hooaeg algab plaanide kohaselt juulis Austrias.