Kimi Räikkönen hooaja algusega täielikult rahule ei jää

"Oleme vähemalt mõned punktid saanud," sõnas Räikkönen portaalile Motorsport Week. "Ma ei usu, et oleme ühelgi etapil veel maksimumi võtnud ja see valmistab pettumust, aga me töötame asjade kallal."

"Meie meeskond on kamp noori mehi, seega meil arenguruumi on, aga usun, et lõpuks läheb kõik hästi."

Räikkönen on tänavusel hooajal ainus mitte "suure kolmiku" ehk Ferrari, Mercedese ja Red Bulli sõitja, kes igal etapil punkte saanud. Ta hoiab 13 punktiga üldarvestuses kaheksandat kohta, sama punktiskoor on ka Sergio Perezel (Rallying Point Mercedes) ja Pierre Gaslyl (Red Bull).