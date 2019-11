Kimi Räikkönen esimesena punktideta jäämisest: sama hästi võiks juba viimane olla

Kõige napimalt jäi Räikkönen punktidest ilma möödunud nädalavahetusel toimunud USA GP-l, mille ta lõpetas 11. positsioonil.

"Viimaste etappidega võrreldes oli USA-s iseenesest parim sõit, aga kui lõpetad 11. kohal, siis tegelikult ei saa sa midagi," vahendas Autosport kogenud soomlase sõnu. "Sama hästi võiks juba viimaseks jääda."

"Mitte mingit vahet ju see (11. positsioon) ei too," jätkas Räikkönen. "Sellepärast see valmistabki pettumust. Tõsi, meil oli sõidust palju positiivset võtta, aga lõpptulemus on ikka sama."

"Mul oli üsna hea esimene ring, aga meil polnud kiirust, et positsiooni hoida. Ma suutsin Kevin Magnussenist (Haas - K.R.) mööduda, kuid meil jääb lihtsalt kiirusest puudu, seega peame konkurentidest enam rehve kulutama, et suuda kohta hoida. Seetõttu meie rehvid kuluvad ka kiiremini ning see kõik läheb lõpuks maksma," võttis "Jäämees" viimase sõidu kokku.

"Meil jääbki lihtsalt kiirusest puudu. Vähemalt olime USA-s teistega konkurentsis, aga ikkagi on 11. koht pettumus."