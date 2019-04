Kimi Räikkönen avaldas probleemi, mis läks talle Hiinas parema tulemuse maksma

Räikkönen näitas Hiinas head minekut, kui suutis 13. stardirealt alustades lõpetada üheksandana. Räikköneni ees lõpetasid seitsmenda ja kaheksandana vastavalt Daniel Ricciardo ja Sergio Perez.

Räikkönen avaldas, et üheksandast parema lõppkoha saamise läks talle maksma rehvide temperatuuri langemine. "Loomulikult oli hea paar punkti juurde saada ja näitasime paremat sõitu kui laupäeval. Auto sõitis kenasti, aga kaotasin sõidu lõpus esirehvides temperatuuri."

"Mu rehvid pidasid hästi, kuid need muutusid liiga jahedaks ja rehvide haardumine polnud enam hea. Seega ei saanud ma rohkem suruda," rääkis Räikkönen. "Sellest on kahju, sest tundsin, et oleksin võinud vabalt ees olevad autod kinni püüda. Lõpp läks seekord nii."

Räikkönen on kogunud kolme etapiga 12 punkti ja asub seitsmendal kohal. Tema meeskonnakaaslane Antonio Giovinazzi pole veel punktiarvet suutnud avada.