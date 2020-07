Kimi Räikkönen avaldas, miks ta ei soovinud sõidu eel põlvitada

Kui ülejäänud sõitjad stardi eel põlvitasid, siis Charles Leclerc, Max Verstappen, Kimi Räikkönen, Carlos Sainz juunior, Daniil Kvjat ja Antonio Giovinazzi otsustasid žestist loobuda. Küll aga kandsid nad sarnaselt kolleegidele särki loosungiga "End Racism" ehk "lõpetage rassism".

"Usun, et kõigil on üldiselt õigus käituda nii, nagu nad ise soovivad," rääkis 40-aastane soomlane Sky Sportsi vahendusel. "Kõik sõitjad on kindlasti rassismi vastu ning me kandsime ka vastavaid särke. Aitan hea meelega kaasa, kuid päeva lõpuks on kõigil õigus käituda täpselt niimoodi, nagu neil mugav on."

"Vormel-1 sari ning kõik võistkonnad annavad endast parima, seega on minu arvates veidi hullumeelne kahelda kohe kõiges, kuid paraku on maailm juba selline," lisas Räikkönen.

Vormel-1 hooaeg jätkub juba sel nädalal taas Austrias toimuva GP-ga.