Kimi Räikkönen Alfa Romeost: mul ei ole aimugi, mis seisus me autoga oleme

"See on müsteerium," vahendas Motorsport.com Räikköneni sõnu. "Me anname endast parima ja vaatame, mida suudame Austraalias saavutada. Sealt saame juba edasi minna."

"Ma ei oska öelda, kas oleme viiendal või kümnendal kohal võrreldes konkurentidega. Usun, et oleme kuskil võistlejaterivi keskpaigas. Me ei ole 100% seal, kus olla tahaksime, aga seda saab ilmselt öelda iga meeskonna kohta."

"Meil on väiksem meeskond ja vähem ressursse, aga minu arust on nad teinud head tööd," sõnas soomlane Alfa Romeo kohta. "Meil on veel arenemisruumi, kuid oleme kindlasti konkurentsivõimelised. Saame anda endast parima ja vaadata, mida Austraalias teha suudame."

Vormel-1 hooaja avaetapp Austraalias sõidetakse 17. märtsil.