Kevin Magnusseni karjäär algas hiilgava debüüdiga ja lõppes juba 28-aastaselt: "Kui unistasin F1st, naersid õpetajad mind välja"

Magnussen tegi debüüdi kuus aastat tagasi Melbourne`is ning kihutas McLareni roolis välja kolmanda koha. Pärast Red Bulli sõitja Daniel Ricciardo diskvalifitseerimist, tõusis taanlane poodiumil koguni teisele astmele.

Pärast seda osales Magnussen veel 119 GP-võistlusel, kuid ei pääsenud enam kordagi esikolmikusse. McLarenis kaotas ta sõitjakoha 2015. aasta lõpus, kui Fernando Alonso naasis Suurbritannia meeskonda. 2016. aastal pääses taanlane F1-sarja tagasi, kui hakkas sõitma Renault eest. Aasta hiljem siirdus ta Haasi meeskonda, keda esindas neli hooaega. MM-sarja kokkuvõttes jäi Magnusseni parimaks üldarvestuse 9. koht 2018. aasta hooajast.

Pärast pühapäevast Abu Dhabi etappi, kus Magnussen piirdus 18. kohaga, teatas taanlane: "Hetkel on segased emotsioonid. Mul on hea meel, et mul avanes võimalus sõita vormel-ühes, see oli minu lapsepõlveunistus. Mäletan, et kui ma koolis õpetajatele ütlesin, et minust saab tulevikus F1 sõitja, naersid nad mind välja. Ma lihtsalt teadsin, et teen selle teoks. Aga ma olin toona lihtsalt üks naiivne laps, kellel polnud õrna aimugi neist väljakutsetest, mida peab edu saavutamiseks ületama."

"Mul on kurb lahkuda vormel-ühest nii kehva esituse pealt. Päeva lõpuks ei olnud meil aga selle võistluse osas mingeid ootusi," lisas Magnussen. Ta tunnistas, et kahtleb sügavalt, kas veel kunagi F1-sarja pääseb.

Uuel hooajal asendavad Haasi meeskonnas Magnusseni ja Romain Grosjeani noored piloodid Mick Schumacher ja Nikita Mazepin.