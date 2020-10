Kes saab tuleval aastal võimaluse Red Bullis Max Verstappeni kõrval?

Tänavu Verstappeniga koos kihutav Alexander Albon pole seni loodetud arengut näidanud, paiknedes üldarvestuses alles seitsmendal kohal. Kolmanda kohta hoidvast Verstappenist jääb ta maha 84 silmaga.

Möödunud nädalavahetusel toimunud Eifeli GP-l uuriti Red Bulli nõuandjalt Helmut Markolt, kes teatavasti sõitjate osas otsuseid teeb, kes uuel hooajal võimaluse saab. "Võime vaadata, kes on hetkel sõitjateturul vabad. Üks on Nico Hülkenberg, üks on Sergio Perez. Küsimus on aga, et kui kaugele jäävad nad Maxist?"

"Meil on olemas võrdlused Daniel Ricciardoga (austraallane lahkus Red Bullist 2018. aasta järel - toim) ja saame vaadata, kui kaugel teised sõitjad on," jätkas Marko. "Ma ei usu, et keegi jõuaks Maxile lähemale kui kolm kümnendikku."

Missugune on olukord Alboniga? "Heal päeval suudab Albon Verstappenile nii lähedale jõuda. Albon on noor sõitja, aga teame, et kui ta survele vastu ei pea, siis me ei saa tiitliheitlust silmas pidades lubada, et seisame ühe jala peal. Selline on hetkeseis."

Red Bulli juuniorprogrammi liikmetest peetakse peamiseks kandidaadiks F1 sõitja kohale jaapanlast Yuki Tsunodat. Jaapanlane hoiab F2-sarjas kolmandat kohta ning liigub praeguse seisuga FIA superlitsentsi suunas. Vormelimaailmas spekuleeritakse, et Tsunoda pääseb järgmisel hooajal Red Bulli sõsartiimi AlphaTaurisse.

"Seni oleme alati võtnud sõitjad oma juunorite seast, aga praegu kedagi siin ei ole. Meil on küll jaapanlane, kes on väga kiire, kuid see oleks tema esimene aasta F1-s. Teda kohe Red Bulli edutades riskiksime tema läbi põlemisega. Seda me teha ei taha. Meil on tegelikult kolm positsiooni juba paigas ning neljanda soovime paika panna Türgi GP-ks (15. nov)," jäi Marko salapäraseks.

Marko sõnul sõltub neljas positsioon ehk Red Bulli teine sõitja puhtalt Alboni esitustest. "Nii kaua, kuni ta sõidab hästi, pole meil enam vabu kohti."

Red Bulli juuniorprogrammi kuulub teatavasti ka Jüri Vips, kuid tal on vaja kõigepealt vajalikud punktid saada kokku FIA superlitsentsiks. Vips pidi algselt osalema Jaapani Super Formula sarjas, kuid koroonapandeemia pööras need plaanid pea peale. Seni on ta tänavu teinud kaasa mõned etapid F2- ja FREC-sarjas.